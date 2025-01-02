'Каждый день – российские штурмы': Зеленский заслушал доклад Сырского и отметил подвиг воинов, держащих оборону. Видео

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте в Украине и в районе проведения Курской операции. Глава государства отметил, что путинская армия ежедневно проводит штурмы.

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Самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области. Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении в Telegram.

По информации президента, больше всего штурмовых действий враг проводит на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времевском направлениях. Кроме того, Сырский рассказал президенту о российских атаках в Херсонской области и ответных действиях украинских подразделений.

"Ежедневно – и 31 декабря, и 1 января – постоянные российские штурмы на Донетчине. Больше всего за сутки – Покровское направление, Кураховское, жестко на Лиманском и Времевском направлениях. Отдельно обсудили защиту Херсонщины. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции – более 30 российских атак ежесуточно. Спасибо всем нашим подразделениям, которые наносят удары по российской армии и уничтожают оккупанта", – заявил президент.

За результаты в боях Зеленский отметил 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, отразившие один из очень жестоких российских штурмов в канун Нового года. Также президент отметил 59-ю отдельную мотопехотную, 68-ю отдельную обороняющую егерскую бригаду и похвалил действия 79-й бригады ДШВ.

Напомним, российская террористическая армия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. В частности, враг осуществляет штурмовые действия в городе Волчанск. Несмотря на преимущество в вооружении и полное разрушение города, у россиян нет тактических успехов.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день положение Украины на поле боя хуже, чем у российской оккупационной армии. Из этого следует, что мирные переговоры, которые гипотетически могут состояться уже в начале 2025 года, не принесут нашей стране ничего хорошего.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов дал прогноз на 2025 год и анонсировал "очень хорошие новости".

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