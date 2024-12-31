'Верим в победу': Буданов дал прогноз на 2025 год и анонсировал 'очень хорошие новости'

Новый 2025 год будет для Украины лучше, чем 2024-й. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов надеется, что украинцев ждут "хорошие события".

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Прогнозом генерал-лейтенант поделился в эфире телемарафона 31 декабря. Он напомнил, что в конце 2023-го его тоже спрашивали, каким будет следующий год. И тогда он честно ответил, что 2024-й "не будет хорошим" для Украины и "будет очень тяжелым".

"Если сформулировать так же вопрос относительно 2025-го, то здесь гораздо больше у меня оптимизма. 2025-й будет точно лучше этого. Для этого есть конкретные причины. И я надеюсь, мы в 2025 году увидим очень много хороших событий, которые в конечном итоге принесут нам все то, чего мы так ждем", – высказал свои ожидания Буданов.

Если Россия до середины 2025 года "не опомнится", то ей придется принимать очень тяжелые финансовые и экономические решения.

Возможно, россияне и готовы к этому, но 100%, что они этого не хотят, сказал Буданов.

"И [они] постараются сделать все, чтобы этого не допустить", – добавил он.

По словам начальника ГУР, вопрос того, как заставить РФ выполнить условия для справедливого мира, зависит в большей мере от украинцев.

"В победу мы верим, поэтому я уверен, что мы ее добьемся. С этим и предлагаю входить в 2025 год", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, Кирилл Буданов также отметил, что российские войска в последнее время начали активно применять FPV-дроны с кабелем-оптоволокном и это "огромная сейчас для нас проблема".

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