Буданов рассказал, какое ноу-хау России создает 'огромную проблему' для ВСУ

Украина до сих пор сохраняет преимущество над страной-агрессором Россией в войне дронов, однако российские войска в последнее время начали активно применять на фронте FPV-дроны с кабелем.

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Эти дроны создают значительные трудности для Сил обороны. Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"В войне дронов все же мы все еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Да, это огромная сейчас для нас проблема", – подчеркнул Буданов.

Буданов отметил, что FPV-дроны российского производства не поддаются влиянию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это такое ноу-хау и тренд в этом году", – добавил начальник ГУР.

Буданов также отметил, что в следующем году планируется активная работа по поиску технологического решения для эффективного противодействия массовому применению таких беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2024 года Украина существенно развила собственный оборонно-промышленный комплекс. Украинским предприятиям удалось изготовить и собрать более 1,5 млн FPV-дронов, не считая беспилотников других типов.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины разрешило к использованию в ВСУ отечественный беспилотный авиационный комплекс ТОККО. Эти дроны-камикадзе созданы с учетом высокой стойкости к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

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