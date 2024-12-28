Беспрецедентные масштабы: сколько дронов изготовили в Украине в 2024 году

С начала 2024 года Украина существенно развила собственный оборонно-промышленный комплекс. Украинским предприятиям удалось изготовить и собрать более 1,5 млн FPV-дронов, не считая беспилотников других типов.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, стране удалось достичь беспрецедентных масштабов производства.

"96.2% – именно такую долю среди всех БПЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году. Благодаря заказу Минобороны отечественному производству мы закрываем ключевые потребности воинов, одновременно уменьшая зависимость от поставок партнеров", – отметил Умеров.

По его словам, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:

свыше 1.5 миллиона FPV-дронов;

ударные коптеры-бомберы;

самолеты-камикадзе;

разведывательные дроны-крылья;

дальнобойные deepstrike-дроны.

"Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности во взаимодействии между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями будет нашим приоритетом и в 2025 году", – подчеркнул министр обороны.

Умеров призвал поддерживать украинскую экономику и обеспечивать воинов лучшим вооружением для победы.

Напомним, в Минобороны кодифицировали и разрешили поставки в подразделения Сил обороны беспилотного авиационного комплекса отечественного производства "Щедрик". Его предназначение – наблюдать за действиями врага на поле боя.

Летательные аппараты "Щедрик" могут работать в сложных погодных условиях, включая сильный ветер, мороз и жару. Их аккумуляторы обеспечивают длительное время непрерывной работы.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны Украины разрешило к использованию в Вооруженных силах отечественный беспилотный авиационный комплекс ТОККО. Эти беспилотники созданы с учетом высокой стойкости к воздействию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Комплекс ТОККО имеет две модификации дронов, отличающихся по массе боевой нагрузки. Элементы беспилотников оснащены защитным покрытием для эффективной работы в сложных полевых условиях.

В состав комплекса входят: наземная станция управления, пульт управления, очки для пилота, мачты и многие беспилотники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!