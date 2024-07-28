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ВСУ срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

Анна Паскевич
War
4 минуты
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ВСУ срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

Войска страны-агрессора России в дальнейшем штурмуют позиции украинских военных, однако Силы обороны Украины срывают планы противника, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 28 июля, произошло 73 боестолкновения.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, сейчас враг наиболее активен на Покровском направлении.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов с территории РФ и дальше подвергаются приграничные населенные пункты Сумщины и Черниговщины. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Уланово, Басовка, Юнаковка, Садки, Большая Писаревка, Карповичи, Николаевка, Пономаренко, Бачевск и Поповка, сообщили в Генштабе.

В то же время под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковщина. С начала суток со стороны Белгорода и Шебекиного оккупанты нанесли два авиаудара с использованием шести КАБов. Целили в район населённого пункта Волчанск.

Также враг нанес ракетный удар двумя противокорабельными ракетами Х-35У по Харькову.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении захватчики совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанская, где к 16:00 продолжается одно боеприкосновение.

ВСУ срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Купянском направлении враг совершил штурмовое действие недалеко от Новоосинового. Бой продолжается. Также кафиры бомбардировали пятью КАБами Петропавловку, Табаевку и Богуславку.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 12 раз позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Макеевка, Новосергеевка, Невское, Терны, Новосадово и Торское. Наши защитники отразили пять вражеских атак, семь продолжаются.

ВСУ срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Северском направлении в течение дня враг пять раз атаковал вблизи Спирного и Ивано-Дарьевки, однако потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Васюкивки, Григорьевки, Временного Яра, Ивановского и Клещиевки. Силы обороны отразили половину атак, еще три боестолкновения продолжаются.

ВСУ срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Шесть боев завершено, три продолжаются. Кроме того, кафиры нанесли девять авиаударов по Торецку, Щербиновке и Нью-Йорку.

На Покровском направлении войска России совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Ивановка, Прогресс, Желанне, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 16 атак, 12 боеприкосновений продолжаются. Также враг нанес шесть авиаударов по районам Желанного, Ивановки и Новоэкономического.

ВСУ срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Кураховском направлении враг четырежды атаковал у Красногоровки и Георгиевки. Три боя завершены, один продолжается.

ВСУ срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Времовском направлении на 16 часов продолжаются две атаки врага возле Константиновки. Кроме этого, оккупанты бомбардировали КАБами территории неподалеку от Водяного.

ВСУ срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

В Гуляйпольском направлении враг штурмует позиции наших защитников в районе населенного пункта Гуляйполе. Бой продолжается.

На Ореховском направлении противник не имел успеха, дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев близ Малой Токмачки и Новоандреевки. Также враг выпустил более 50 неуправляемых авиаракет в сторону Лобкового и Каменского.

ВСУ срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

В других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал видео мощных ударов по силам России на фронте. Он подчеркнул: Силы обороны Украины неустанно и неотвратимо обезвреживают врага.

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