ВСУ срывают наступательные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

Войска страны-агрессора России в дальнейшем штурмуют позиции украинских военных, однако Силы обороны Украины срывают планы противника, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 28 июля, произошло 73 боестолкновения.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, сейчас враг наиболее активен на Покровском направлении.

Российские обстрелы

От циничных обстрелов с территории РФ и дальше подвергаются приграничные населенные пункты Сумщины и Черниговщины. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Уланово, Басовка, Юнаковка, Садки, Большая Писаревка, Карповичи, Николаевка, Пономаренко, Бачевск и Поповка, сообщили в Генштабе.

В то же время под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковщина. С начала суток со стороны Белгорода и Шебекиного оккупанты нанесли два авиаудара с использованием шести КАБов. Целили в район населённого пункта Волчанск.

Также враг нанес ракетный удар двумя противокорабельными ракетами Х-35У по Харькову.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении захватчики совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанская, где к 16:00 продолжается одно боеприкосновение.

На Купянском направлении враг совершил штурмовое действие недалеко от Новоосинового. Бой продолжается. Также кафиры бомбардировали пятью КАБами Петропавловку, Табаевку и Богуславку.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 12 раз позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Макеевка, Новосергеевка, Невское, Терны, Новосадово и Торское. Наши защитники отразили пять вражеских атак, семь продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг пять раз атаковал вблизи Спирного и Ивано-Дарьевки, однако потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Васюкивки, Григорьевки, Временного Яра, Ивановского и Клещиевки. Силы обороны отразили половину атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Шесть боев завершено, три продолжаются. Кроме того, кафиры нанесли девять авиаударов по Торецку, Щербиновке и Нью-Йорку.

На Покровском направлении войска России совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Ивановка, Прогресс, Желанне, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 16 атак, 12 боеприкосновений продолжаются. Также враг нанес шесть авиаударов по районам Желанного, Ивановки и Новоэкономического.

На Кураховском направлении враг четырежды атаковал у Красногоровки и Георгиевки. Три боя завершены, один продолжается.

На Времовском направлении на 16 часов продолжаются две атаки врага возле Константиновки. Кроме этого, оккупанты бомбардировали КАБами территории неподалеку от Водяного.

В Гуляйпольском направлении враг штурмует позиции наших защитников в районе населенного пункта Гуляйполе. Бой продолжается.

На Ореховском направлении противник не имел успеха, дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев близ Малой Токмачки и Новоандреевки. Также враг выпустил более 50 неуправляемых авиаракет в сторону Лобкового и Каменского.

В других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал видео мощных ударов по силам России на фронте. Он подчеркнул: Силы обороны Украины неустанно и неотвратимо обезвреживают врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!