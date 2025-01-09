ВСУ срывают планы врага и истощают его: на фронте произошло 144 боевых столкновения – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение в войне против Украины. На сегодняшний день наиболее горячими являются Покровское, Кураховское и Курское направления.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 четверга, 9 января. В свою очередь, Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления, и на истощение их боевого потенциала.

С начала текущих суток уже произошло 144 боевых столкновения, также противник совершил 4627 обстрелов позиций наших войск. Отдельно оккупанты нанесли 38 авиаударов по территории Украины, сбросив при этом 53 КАБов, и пытались применить 884 дрона-камикадзе.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки врага в районах Старицы и Волчанска. Здесь НАРами враг атаковал Волчанские Хутора.

Агрессор осуществил восемь атак на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового. Наши защитники успешно отразили пять атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Два боестолкновения до сих пор продолжается. Зеленый Гай противник атаковал НАРами.

На Северском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка. В то же время враг сбросил три КАБа на Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал близ Часова Яра и Ступочек, все атаки уже отбиты. Авиаудару управляемыми авиационными бомбами потерпело Майское, НАРами враг атаковал неподалеку от Клищиевки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Кроме того, на Константиновку и Торецк были сброшены три КАБа, Дружба атакована НАРами.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Покровск, Котлино, Котлино, Новоезаветовка. Семь боестолкновений еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь наши воины ликвидировали 197 и ранили 205 оккупантов.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. В настоящее время тут насчитывается уже 23 боестолкновения. Атаки наши воины отражали близ Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного. В настоящее время продолжается один бой.

На Времиевском направлении враг 11 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался потеснить Силы обороны в районе островов Казацкий и Забыч. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.

Отдельно в Генштабе сообщили, что на Курском направлении украинские защитники отбивали 25 атак захватчиков, и один бой еще продолжается, но не уточнили, где именно. Кроме того, здесь враг нанес 19 авиаударов по собственной территории, применив 31 КАБ, совершил 294 артиллерийских обстрела, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

Также командование ВСУ сегодня отметило украинских воинов 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, 3-й отдельной штурмовой бригады, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ, 31-й отдельной механизированной бригады, 406-й отдельной арт. генерала-хорунжего Алексея Алмазова.

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