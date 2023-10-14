ВСУ танками выбили россиян с передовых позиций возле Копаней на Запорожье, – мэр Мелитополя

У украинских военных есть успехи на Запорожском направлении вблизи села Копани. Там наши Силы обороны смогли с помощью танков выбить российских оккупантов с их передовых позиций.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также распространил кадры боев с захватчиками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Федорова, успеха на этом участке фронта между городом Орехов и оккупированным Токмаком достигли подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Цена каждого освобожденного метра нашей земли – сверхбольшая!" – подчеркнул он.

Автор ролика, боец 2-го горно-штурмового батальона написал в своем Telegram-канале, что "еще одна часть нашей земли возвращена в строй". В комментариях отметили, что речь идет именно о районе вблизи села Копани.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении 13 октября оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, однако успеха не имели. О ситуации на других участках фронта читайте по ссылке.

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