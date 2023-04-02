ВСУ удалось уничтожить некоторые группировки войск РФ на 50-70%, – командир роты 92-й ОМБр

Россия в намерениях захватить Украину использует разные тактики и резервы оккупационных войск. Враг постоянно пытается усиливаться и его нельзя недооценивать, но, несмотря на это, бойцам ВСУ уже удалось уничтожить некоторые группировки захватчиков на 50-70%.

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Ныне российское военное командование пытается доукомплектовать эти подразделения "мобиками" с средним уровнем подготовки. На это в эфире "24 канала" указал командир роты 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Задачи им ставят как для высокого класса подготовки. Но эти бригады не могут их выполнять, что играет на руку ВСУ. К их тактике ведения боевых действий мы также быстро привыкли. Часто удается вводить врага в заблуждение, что дает тактическое преимущество на поле боя", – объяснил военный.

По его словам, на фронте оккупанты прибегают к разным тактикам. Их командиры бросают в бои смешанные группы регулярных войск, а также наемников ЧВК "Вагнер" и кадыровцев. Поэтому, говорит Федоренко, у захватчиков проблемы с коммуникацией между группировками.

"Они пытаются работать как слаженный механизм. Но помогает ли это им быть эффективными на поле боя и сохранять жизни – нет, не помогает", – подчеркнул воин.

По мнению командира роты 92-й ОМБр, врага нельзя недооценивать. Оккупанты все еще пробуют совершенствовать свое вооружение, в том числе и пытаясь перенять опыт ВСУ. Так они поступают в вопросе использования беспилотников.

"Упрощение коммуникации между экипажами, проводящими разведку, огневыми средствами, пушками. Россия дополнительно развивает на государственном уровне серийное производство БПЛА. Например, "Орлан-10", "Ланцет", "Куб", – добавил Федоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, три бригады ВСУ нанесли сокрушительный удар по БК оккупантов в Бахмуте на Донетчине. Кадры "фаер-шоу" показали на видео, снятом с дрона.

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