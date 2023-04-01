''Сообразили на троих'': три бригады ВСУ совместно уничтожили состав с боекомплектом армии РФ. Видео

Сразу три бригады Вооруженных сил Украины нанесли совместный сокрушительный удар по боевому комплекту российских захватчиков. Инцидент произошел в Бахмуте Донецкой области, где враг особенно рьяно рвется в бой, но в этот раз наши солдаты поубавили его пыл.

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Кадры эффективной работы защитников опубликовали на Telegram-канале Сухопутных войск Украины. Очередная "бавовна" на вражеской позиции зафиксирована беспилотником с высоты птичьего полета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Фаер-шоу" захватчикам организовали 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, 26 артиллерийская бригада им. Романа Дашкевича и 45 отдельная артиллерийская бригада. Традиционно наши мужественные бойцы еще и с юмором прокомментировали эффектный ролик.

"Сообразили на троих" и уничтожили боекомплект", – иронизируют авторы видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, наши военные прицельно ударили из британской пушки L119 по вражеской военной технике и показали работу на видео. Было уничтожено российский станковый противотанковый гранатомет "Копье" вместе с боекомплектом.

ВСУ показывают потрясающие результаты по ликвидации противника. В марте было уничтожено наибольшее количество российских захватчиков за все время войны: более 24 тыс. за месяц.

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