ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе: появились подробности

Ранним утром 14 января во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучали мощные взрывы. По предварительным данным, Вооруженные силы поразили очередную базу российских оккупантов в захваченном городе.

Видео дня

Захватчики обосновались на территории одного из местных заводов. Об этом сообщает местное издание "Риа Мелитополь".

"По предварительным данным, в Мелитополе прилет был на одну из баз орков, расположившихся на местном заводе. Детали уточняются", – пишут журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Мелитополе демонтировали памятник Тарасу Шевченко на площади Победы. Демонтаж они провели поздно вечером 13 января.

Как заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, спрятав памятник, захватчики рассчитывали, что смогут погасить сопротивление тысяч жителей, которые остаются в оккупации. Однако уже получают обратный эффект.