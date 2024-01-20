ВСУ уничтожили еще 750 российских захватчиков за сутки: свежая статистика потерь врага

Накануне 19 января Силы обороны Украины уничтожили около 750 российских захватчиков. "Демилитаризованы" также десятки единиц вражеской техники и вооружений.

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В частности, враг потерял 14 артиллерийских систем. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины о потерях России в войне.

Так, Силы обороны уничтожили 19 января ориентировочно 750 воинов российской оккупационной армии. Так что безвозвратные потери российских оккупантов за время полномасштабного вторжения на утро 20 января достигли 375 270 российских захватчиков.

Утрачивал враг накануне и технику и вооружение. В частности, захватчики недосчитались четырех танков (в целом Россия потеряла их уже 6171 единиц), 10 боевых бронированных машин (11455), 14 артиллерийских систем (8868) и одной РСЗО (967).

На 17 единиц стало меньше у россиян автомобильной техники (11 848), а на пять единиц – спецтехники (1389).

Также уничтожены пять БПЛА оперативно-тактического уровня (в целом уничтожено 6 934).

Не изменилось за сутки количество уничтоженных российских средств ПВО (654), самолетов (331), вертолетов (324), крылатых ракет (1818), а также кораблей/катеров (23) и подводных лодок (одна).

Напомним, в утренней сводке 20 января в Генштабе заявили, что ВСУ держат оборону, нанося оккупантам значительные потери и рассказали о направлениях, где идут самые ожесточенные бои. Захватчики особенно активно штурмовали на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях, а также продолжали безуспешные попытки выбить украинских воинов с позиций на левобережье Херсонщины. Всего на фронте в сутки произошло более 100 боевых столкновений.