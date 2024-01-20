ВСУ держат оборону, нанося оккупантам значительные потери: в Генштабе рассказали о 'горячих точках' фронта

За сутки 19 января вдоль линии фронта произошло 103 боевых столкновения. Горячее всего накануне было на Авдеевском, Лиманском, Купянском и Марьинском направлениях.

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Однако Силы обороны Украины стойко держат позиции, отбивают атаки и наносят врагу значительные потери. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 23 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие . Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – отмечено в сводке.

Так, в ночь на 20 января захватчики атаковали Украину с воздуха, запустив семь ударных дронов типа "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили четыре из них.

Авиационные удары захватчики нанесли по населенным пунктам Авдеевка, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что касается ситуации на фронте, то в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении в течение суток украинские воины отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 10 атак оккупантов возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отразили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

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