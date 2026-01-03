ВСУ уничтожили наземные роботизированные комплексы армии РФ на Волчанском направлении. Видео

На Волчанском направлении Силы обороны Украины зафиксировали использование армией РФ наземных роботизированных комплексов. Речь идет как о боевых НРК с установленным стрелковым оружием, так и о логистических платформах, предназначенных для доставки провизии и снаряжения на передовые позиции.

Об этом сообщили в подразделении беспилотных систем батальона "Мурчики" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Вражеские роботизированные комплексы были замечены во время аэроразведки. Информацию обнародовали Сухопутные войска ВС Украины в Telegram-канале.

По данным военных, оба типа НРК – боевой и логистический, были точно поражены и полностью уничтожены. Видео ликвидации обнародовали сами защитники. Применение наземных роботизированных систем свидетельствует о попытках российских войск уменьшить потери личного состава и наладить снабжение на сложных участках фронта.

В то же время украинские подразделения беспилотных систем продолжают эффективно противодействовать таким технологиям противника. На Волчанском направлении ситуация остается напряженной – враг пытается искать новые тактические решения, однако они быстро обнаруживаются и обезвреживаются Силами обороны Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 3 января российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Черкасской области. Целью путинских захватчиков стал город Золотоноша. В результате обстрела ранения получили 5 человек.

