Армия России нанесла ракетный удар по Черкасщине: значительные разрушения, пятеро пострадавших

Днем 3 января российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Черкасской области. Целью путинских захватчиков стал город Золотоноша.

Вследствие обстрела ранения получили 5 человек. Об этом в Telegram сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Подробности обстрела

По информации ОВА, по состоянию на 13:48 в результате ракетного удара пострадали 5 человек, все они обратились за помощью к медикам. Двоих травмированных доставили в больницу.

Также областная администрация проинформировала, что обломками и взрывной волной повреждены жилая инфраструктура и частное предприятие. На месте работают все необходимые службы.

Кроме того, в Золотоноше разворачивают пункт несокрушимости и обогрева. Обследование территории после ракетного удара продолжается.

Заместитель городского головы города Золотоноша Александр Фроленко призвал местных жителей не публиковать в интернет фото и видео с последствиями ракетного удара. Также он отметил, что на месте атаки работают все службы и комиссии городского совета. Подробная информация о последствиях ракетного удара будет предоставлена позже.

По информации мониторинговых каналов, российские оккупанты атаковали Черкасскую область авиационной крылатой ракетой Х-59/69. Ракета перелетела через Сумскую, Полтавскую область и затем ударила по Золотоноше.

Напомним, 2 января оккупанты ударили по Харькову баллистическими ракетами, одна из которых попала в пятиэтажку. В результате удара здание почти полностью разрушено. Под завалами жилого дома нашли тела 3-летнего ребенка и 22-летней женщины.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 3 января российские войска массированно атаковали ударными дронами Николаевскую область. Под ударами оказалась критическая инфраструктура региона. Обесточена часть Николаевского района.

