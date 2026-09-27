ВСУ уничтожили российскую БМ-21 "Град" с боекомплектом, произошла мощная детонация: какова стоимость техники. Видео
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26 сентября украинские военные уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град", укомплектованную боекомплектом. После удара боеприпасы взорвались, что привело к пожару и повреждению зданий в районе расположения установки.
Об этом сообщили в 225-м отдельном штурмовом полку в Telegram. Военные также опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение вражеской техники.
Разведка сначала определила вероятный сектор расположения техники, а для её поиска и подтверждения в район направили FPV-дрон.
Беспилотник обнаружил "Град", оснащенный боекомплектом. В 18:47 военные нанесли удар по обнаруженной установке, после чего произошла вторичная детонация боеприпасов.
В результате детонации возник пожар и было зафиксировано повреждение зданий вблизи места расположения установки.
Ориентировочная стоимость уничтоженного БМ-21 "Град", по данным 225-го полка, составляет 200 тыс. долларов.
В 19:21 военные провели доразведку, чтобы оценить результаты удара и масштабы повреждений в окрестностях эпицентра.
В полку отметили, что операция состояла из нескольких этапов: разведка – поиск – обнаружение – поражение – доразведка.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины в течение 26 сентября и в ночь на 27 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях. В частности, в оккупированном Донецке было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
Кроме того, в Крепенском и Луганске были поражены два склада боеприпасов, в Ровеньках Луганской области — склад материально-технического обеспечения, а в Новоамвросиевском Донецкой области — склад горюче-смазочных материалов.
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