ВСУ уничтожили вражеский Су-25 на востоке и ''приземлили'' беспилотник ''Орлан-10'' на юге

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в войне против Украины, в частности в авиации. Утром 12 января одно из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожило вражеский штурмовик Су-25 на востоке нашего государства.

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А на юге у оккупантов стало меньше на один беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Утром 12 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25. На юге Украины защитники приземлили БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – отметили защитники украинского неба.

Напомним, накануне, 11 января, ВСУ ликвидировали 430 оккупантов и сбили российский "Аллигатор". Всего с 24 февраля 2022 года и на утро 12 января 2023-го Россия в войне против Украины безвозвратно потеряла 113 990 своих солдат, 276 вертолетов и 218 самолетов. Сегодняшний Су-25 стал 219-м уничтоженным российским самолетом.