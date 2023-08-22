Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки россиян на Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, 22 августа, нашим защитникам пришлось осуществить 26 прямых столкновений с противником.

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При этом Силы обороны продолжают наступать на юге нашего государства. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 22 августа 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Рожковичи, Середина-Буда, Миропольское, Рясное Сумской области и Плетеневка, Волчанск, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении захватчики по артиллерии и минометам атаковали населенные пункты Берестово, Твердохлебово, Купянск-Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебового и Серебрянского лесничества Луганской области. Также около 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам, в частности, Белогоровка Луганской области и Звановка, Веселое, Спорное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. В то же время от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Однако артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Уманское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты били из авиации по районам Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки и Роботиного Запорожской области. Также от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Красное, Затишье Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Камышаны Херсонской области.

В то же время , украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, а также предпринимают меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А армии РФ.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ снова отметили панические настроения и увеличение количества дезертирства. Только мобилизованные на войну россияне прячутся по домам, прибегая к пьянству и употреблению наркотиков. Такая ситуация сложилась во временно захваченном поселке Горностаевка Каховского района Херсонщины.

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