ВСУ успешно сдерживают наступление врага по всем направлениям: произошло 55 боевых столкновений – Генштаб

По состоянию на 11 октября на фронте произошло 55 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками. Нашим защитникам удается сдерживать наступление противника сразу на десятках направлений.

Как сообщили в ежедневном докладе Генерального штаба ВСУ на Facebook, За сутки оккупанты совершили два ракетных и 55 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В то же время Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", – сообщили военные.

Также в Генштабе продолжают четко отслеживать оперативную обстановку на линии столкновения:

на Купянском направлении украинские воины отразили 4 атаки врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синьковка Харьковской области;

Видео дня

на Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Спорное, Веселое, Северское Донецкой области. Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Верхнекаменское Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области.

на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 7 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку от Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области;Н

на Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Степное Запорожской области;

на Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня захватчики внезапно усилили боевые действия на Купянском направлении Харьковской области. В сражение командование РФ отправляет по 50-100 солдат, что создает довольно напряженную ситуацию для Сил обороны.

В то же время в Херсонской области наши защитники уничтожили ракетный комплекс "Тор" российских оккупантов. Цель была поражена в сентябре с помощью трех дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!