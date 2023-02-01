ВСУ установили новый рекорд по ликвидации оккупантов за месяц: озвучены цифры

В январе 2023 года Силы обороны Украины установили новый рекорд по уничтожению живой силы российской армии. В течение месяца ликвидированы почти 22 тыс. российских солдат – больше, чем когда-либо за время российско-украинской войны с 2014 года.

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Выше средних в течение января также были потери РФ в артсистемах, крылатых ракетах, плавсредствах и спецтехнике. Об этом, проанализировав данные портала russian-casualties.in.ua, пишет журналист Роман Шрайк.

Он отмечает, что в январе украинские воины побили все рекорды по уничтожению живой силы противника. За месяц они ликвидировали 21 700 российских оккупантов.

Кроме того, за январь Россия в войне против Украины потеряла:

– танков – 178

– боевых бронемашин – 298

– артсистем – 186 (результат выше среднего)

– РСЗО – 35

– средств ПВО – 8

– самолетов – 10

– вертолетов – 15

– БПЛА – 159

– крылатых ракет – 73 (результат выше среднего)

– кораблей/катеров – 2 (третий результат за все время войны)

– автотехники и автоцистерн – 341

– спецтехники – 19 (результат выше среднего).

"При высоких потерях личного состава потери техники все еще ниже среднего за редким исключением, но увеличились по сравнению с декабрем – худшим месяцем за все время", – резюмировал Шрайк.

Напомним, предыдущий рекорд по уничтожению личного состава вражеской армии ВСУ установили в декабре: тогда за месяц были ликвидированы почти 17 тыс. российских оккупантов.

Также сообщалось, что 31 января воины ВСУ ликвидировали еще 920 оккупантов, доведя общие безвозвратные потери РФ в живой силе до 128 400 захватчиков. Кроме того, накануне были уничтожены 10 артсистем армии РФ.