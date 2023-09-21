ВСУ установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка и усложнили логистику армии РФ, – Евлаш

Украинские Вооруженные силы продолжают наступательные операции на Бахмутском направлении и имеют определенные успехи. В частности, им удалось установить контроль над трассой Бахмут-Горловка, что существенно усложнило движение и логистику оккупантов.

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости". В то же время оккупанты не отказываются от своей основной цели – захватить полностью Луганскую и Донецкую области.

Так, на Бахмутском направлении русские войска активно пытаются восстановить свои позиции в уже освобожденных населенных пунктах Андреевке и Клещиевке, поскольку эти области имеют важное значение для обороны Бахмута.

"Динамически происходит борьба и там, и там, однако типы операций отличаются: если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его с позиций", – сообщил Илья Евлаш.

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Клещиевка расположена в 7 километрах от Бахмута и обнажение этого фланга позволит Вооруженным силам совершать больше артиллерийских ударов по личному составу, командным пунктам и военной технике противника. Также на этом направлении враг в скором времени будет иметь значительные проблемы с поставками оружия.

"Выход близ Андреевки и Клещиевки дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут - Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и усложнятся в дальнейшем", – сообщил спикер.

Евлаш также рассказал, что украинские военные продолжают активную наступательную операцию на южном фланге, конкретно в районах Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки, и добиваются определенных успехов. ВСУ атакуют врага в тех местах, где противник меньше всего ожидает, и несмотря на доминирование противника в воздухе, украинские войска продолжают двигаться вперед.

Напомним, в ISW сообщали, что украинские военнослужащие продолжают наступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области. Воины Сил обороны нанесли российским террористам значительные потери в живой силе и технике. Защитники закрепились на достигнутых рубежах в Клещиевке (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевке (10 км юго-западнее Бахмута).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины с помощью FPV-дронов из группы аэроразведки SOLOVEY точным ударом уничтожили российскую укрепленную позицию вместе с пехотой на Авдеевском направлении. Часть оккупантов была "похоронена" в блиндаже после обвала конструкций.

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