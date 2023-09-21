ВСУ ведут наступление в районе Бахмута и на западе Запорожской области, военные РФ получили от командования срочный приказ – ISW

Украинские военнослужащие продолжают наступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области. Воины Сил обороны нанесли российским террористам значительные потери в живой силе и технике.

Защитники закрепились на достигнутых рубежах в Клещеевке (7 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевке (10 км к юго-западу от Бахмута). Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Стоит отметить, что командование российских оккупантов решило передислоцировать воздушно-десантные войска из Бахмута на Запорожское направление. Это в свою очередь еще больше ослабило оборону врага на востоке Украины.

Аналитики отметили, что в Запорожскую область были переброшены подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также официальный представитель Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что украинские войска готовят оборонительные позиции перед возобновлением наступления российских войск на Купянско-Лиманском направлении.

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В ISW заявили, что российские оккупанты получили от командования срочный приказ о проведении контратаки на южном фланге Бахмута, чтобы вернуть утраченные позиции. Однако после получения приказа подразделения 1-го батальона 1442-го полка Алтайского края опубликовали видеообращение, в котором утверждают, что бросили боевую технику в районе Клещеивки.

Захватчики пожаловались, что российское военное командование начало перебрасывать на передовую линию различные категории личного состава, в том числе военнослужащих, которые сейчас находятся в тылу, не обеспечивая их достаточным количеством функциональных артиллерийских снарядов. Оккупанты заявили, что их снаряды не взрываются при выстреле, что, вероятно, является признаком стремления российской оборонно-промышленной базы ускорить производство снарядов.

На этом фоне у врага отмечается упадок морального духа. К тому же оккупанты узнали, что украинские воины уничтожили большую часть российского полка и почти всю отступающую штурмовую группу в районе Клещиевки. Россияне также заявили, что у них нет подготовленных оборонительных позиций и им приходится полагаться на стрелковое оружие, тогда как у ВСУ есть артиллерия.

Напомним, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что у Сил обороны Украины есть потенциальная возможность для перерезания сухопутного коридора из России в оккупированный Крым и выхода к Азовскому морю.

Ранее сообщалось что в Донецкой области на Бахмутском направлении военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины с помощью FPV-дронов из группы аэроразведки SOLOVEY точным ударом уничтожили российскую укрепленную позицию вместе с пехотой на Авдеевском направлении. Часть оккупантов была "похоронена" в блиндаже после обвала конструкций.

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