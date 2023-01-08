ВСУ устроили ''бавовну'' оккупантам на Херсонщине: уничтожена вражеская РЛС и ''денацифицированы'' 7 оккупантов. Фото

На территории Херсонской области был обстрелян пункт дислокации подразделения воздушно-космических сил РФ. В результате была уничтожена радиолокационная станция, вероятно П-18, 3 военнослужащих ВКС РФ ликвидированы и еще 4 получили ранения.

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Удар был нанесен в ночь на 10 декабря 2022 года. Об этом сообщается в Telegram "Досье Шпиона", автором которого является сотрудник одной из специальных служб.

Сообщается, что обстрел был произведен с использованием управляемых реактивных снарядов GMLRS.

GMLRS – семейство американских управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм в пределах MFOM. Классифицируются как высокоточное оружие. Снаряды используются в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Разработчик и изготовитель – Lockheed Martin. Ракета имеет три варианта взрыва: контактный, отсроченный и воздушный, предназначенный для уничтожения противника на открытых позициях.

Напомним: российская сторона сумела установить имена 11 тысяч оккупантов, которые были уничтожены в Украине, причем из них 539 человек – призванные на войну в рамках так называемой частичной мобилизации. Куда подевались еще около 99 тысяч, им еще предстоит разобраться.

"Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах более чем в 60 российских населенных пунктах. Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 22 тысячи человек", – сохраняет объективность международное агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ГПСУ подтвердила мощный удар по оккупантам под Бахмутом, в результате которого 18 вражеских солдат отправились на тот свет. Еще 24 захватчика получили тяжелые ранения и неспособны воевать;

– в Кемеровскую область (РФ) на днях доставили трупы российских военнослужащих, которые были ликвидированы на войне против Украины. Оккупационная армия продолжает уменьшаться, несмотря на утверждение "потерь нет".

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