ВСУ устроили оккупантам мощную ''бавовну'' в Херсонской области: уничтожены 7 лодок с вражескими диверсантами

Защитники Украины ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу на Херсонщине. В ходе операции было уничтожено 7 моторных катеров и 20 оккупантов.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, захватчики пытались добраться до островов, однако украинские бойцы ликвидировали их вместе с транспортом.

"Акция была неудачна, потому что все 7 лодок нами были уничтожены вместе с самими группами диверсантов. Общее количество их достигало более 20 раш*стов", – отметила представитель Сил обороны юга.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 9 марта, защитники Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 870 оккупантов из России. Всего на сегодняшний день 156 990 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми". Также за полные 379 дней войны наши воины "демилитаризовали" тысячи единиц бронированной, автомобильной техники и сотни – авиации ВС РФ.

Со своей стороны журналист The Guardian Дэн Саббах сообщил, что во время штурмов города Бахмут в Донецкой области российская оккупационная армия потеряла от 20 до 30 тыс. солдат. Соотношение убитых и раненых может быть 1:3 или даже больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Гуменюк рассказала, что бойцы ВСУ борются с российскими оккупантами в Херсонской области. Сейчас они работают над тем, чтобы оттеснить врага от реки Днепр. При этом украинские защитники находятся очень близко к военным преступникам РФ;

– в сети опубликовали видео с кладбища во Владивостоке, где похоронили оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Это элитное подразделение армии страны-агрессора было разбито под Угледаром Донецкой области.

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