ВСУ утром устроили оккупантам ''бавовну'' в Бердянске. Видео

Украинские воины отправили "поздравления" российским оккупантам во временно захваченном Бердянске Запорожской области. Утром 14 января путинские вояки там проснулись от "бавовны".

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Практически сразу с этим событием взрывы раздавались и в Мелитополе. Об этом сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Утреннее "поздравление" ка*апов в Бердянске. Ждем подробностей", – говорится в посте.

На опубликованных кадрах видно, как еще темное небо над Бердянском озаряют яркие вспышки во время серии взрывов.

Отмечается, что столь же неспокойно утром субботы было и оккупантам в Мелитополе.

По словам мэра украинского города Ивана Федорова, мощный взрыв, который был слышен в центре временно захваченного населенного пункта, прогремел после 04:00.

"Громкое утро для ра*истов в Мелитополе. Только в городе раздался взрыв, который слышали жители центральной части города", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января в оккупированном Бердянске взорвали авто "главы администрации района". Жители рассказывали о сильных взрывах и дыме, поднимавшемся возле военного городка или аэропорта.

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