''ВСУ ведут боевые действия только на территории Украины'': в Генштабе и ГУР отреагировали на фейк РФ об ''украинской ДРГ''

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Вооруженные силы Украины ведут боевые действия исключительно на территории своей страны. В то же время некие события на территории РФ в Генштабе назвали сопротивлением местного населения путинскому террористическому режиму.

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Также там отметили, что события в Брянской области являются провокацией московского режима. Об этом в Генштабе рассказали в комментарии "Бабелю".

По информации Генштаба, любые события на территории РФ не зависят от действий Вооруженных сил Украины. При этом подчеркнули, что заявления кремлевских пропагандистских СМИ о якобы "украинской ДРГ" в Брянской области являются провокациями руководства страны-агрессора.

"Все происходящее на России – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией", – отметили в Генштабе ВСУ.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал у себя в Twitter, что фейки российской пропаганды о якобы "украинских ДРГ" – это классическая провокация. По его словам, таким образом государство-террорист РФ хочет испугать своих граждан, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность.

Кроме того, Подоляк отметил, что партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным.

Также о провокациях со стороны государства-террориста России заявили в Государственной пограничной службе и Главном управлении разведки Украины. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, ситуация на границе с Россией контролируемая, а информация об "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

"То, что сейчас разгоняют российские паблики о какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить, что Украина – не агрессор, наша основная задача оборона и защита от страны-оккупанта. Что могло произойти на территории РФ, мне ничего не известно, ведь страна-террорист – это фактически нестабильное образование, которое может сознательно пытаться обвинять Украину во всем", – сказал Демченко в комментарии УП.

В то же время представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что данные о боях в Брянской области России – это продолжение трансформации РФ, ее очищение и освобождение от диктатуры Владимира Путина.

"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК (Русского добровольческого корпуса, – ред.). Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", – сказал Юсов.

Напомним, в стране-агрессоре России устроили очередную провокацию для того, чтобы обвинить Украину. В этот раз там заявили о том, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области.

Ранее эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что наибольшая подлость оккупантов заключается в том, что они могут совершить убийство военнопленных украинцев в качестве "доказательства проникновения ДРГ".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне у границы с Черниговской областью заметили движение техники и военных вражеских вооруженных сил. Тогда в ОК "Север" предупреждали, что Россия может готовить циничные провокации против Сил обороны Украины.

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