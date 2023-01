ВСУ ведут контрнаступление в районе Куземовки и устроили ''бавовну'' под Мелитополем: анализ боевых действий от ISW

Украинские Силы обороны продолжили контрнаступление в районе Куземовки примерно в 16 км к северо-западу от Сватово на Луганщине. Также ВСУ нанесли удар HIMARS по мосту в Светлодолинском, что в 20 км к северо-востоку от временно оккупированного Мелитополя на Запорожье.

Тем временем российские пропагандисты не сообщали о каких-либо наземных атаках ВС РФ в Запорожской области уже третий день подряд. Анализ боевых действий за 29 января представил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там добавили, что украинские силы продолжали отражать ограниченные контратаки оккупантов к западу и югу от Кременной. А войска РФ – наносить наземные удары возле Бахмута и районе Донецк – Авдеевка.

Основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 29 января они "захватили Благодатное" (примерно в 12 км к северо-востоку от Бахмута).

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ отбили атаки врага вблизи Победы (4 км к юго-востоку от Донецка) и Угледара. А пропагандисты из РФ утверждали, что боевые действия ведутся к западу и востоку от города.

"Российские источники не сообщали о каких-либо российских наземных атаках в Запорожской области 29 января третий день подряд. Украинские силы нанесли удар HIMARS по мосту в селе Светлодолинское (20 км к северо-востоку от Мелитополя)", – говорится в сводке ISW.

Отмечается что российская армия продолжала вести обычный огонь по Херсону и другим населенным пунктам на правом берегу Днепра. Советник Херсонской областной администрации Сергей Хлань сообщил, что оккупанты использовали зажигательные боеприпасы для обстрела Берислава.

"Российские власти продолжают создавать условия для второй волны мобилизации. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил 28 января, что комитет рассматривает более 20 законов об отсрочке по мобилизации… В Генштабе Украины подтвердили, что по состоянию на 29 января формирования ударной группировки российских войск в Беларуси не зафиксировано", – добавили в ISW.

