ВСУ владеют инициативой по большинству направлений фронта: разведка Британии указала на важный перелом в войне. Карта

Украинские силы владеют инициативой на большинстве направлений боевых действий. Тяжелые бои сейчас продолжаются на многих участках фронта.

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Об этом сообщает военная разведка Британии в последней сводке 8 июня. Так, чеченским подразделениям российское командование отдало приказ вернуться к наступательным действиям.

"Вероятно, российские войска все еще получают приказ немедленно вернуться к наступлению: чеченские подразделения возглавили неуспешную попытку захватить населенный пункт Марьевка вблизи Донецка, где линия фронта практически не изменилась с 2015 года", – сообщили в разведке.

В обзоре британские военные также упоминают ситуацию вокруг взорванной российскими военными дамбы Каховской ГЭС. После обвала дамбы до 7 июня уровень наводнения продолжал расти в нижней части Днепра. Однако, вероятно, вода начнет спадать в течение следующих суток, 8 июня 2023 года. Российские обстрелы усложнили некоторые попытки эвакуации людей из затопленных районов.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в некоторых направлениях украинские защитники начали переходить к наступательным действиям. Так, на Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины двигаются достаточно широким фронтом. Наши защитники преуспевают, а также занимают господствующие высоты.

Напомним, что военный эксперт Владислав Селезнев выразил мнение, что "тихое" контрнаступление уже началось. Украинские Силы обороны уничтожают важнейшие военные объекты врага на временно оккупированной территории и даже в самой РФ. Так формируется будущее поле сражения.

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