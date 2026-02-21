Гражданин Колумбии оказался в плену украинских военных во время боевых действий на фронте. Военнослужащие 152 отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры захватили его после того, как он в составе российских подразделений штурмовал позиции ВСУ.

Информацию обнародовала 152 отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры на своем официальном канале в Facebook. В подразделении опубликовали видео с пленным, в котором он рассказывает, как оказался в составе российской армии.

Как попал на фронт

По словам мужчины, он приехал в Россию, рассчитывая на легальную работу. Однако, как он утверждает, обещания оказались ловушкой, а вместо гражданской работы его отправили на войну против Украины.

Пленный рассказывает, что не имел никакого личного конфликта с украинцами, но был вынужден участвовать в боевых действиях. В бригаде отмечают, что Россия системно вербует иностранцев через финансовые обещания, манипуляции и замалчивание реальных условий службы. Людей используют как ресурс – как расходный материал.

Условия плена и вербовки

Во время боевых действий военнослужащие 152 отдельной егерской бригады взяли иностранца в плен. Украинская сторона действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права и требований Женевских конвенций.

В бригаде отметили, что пленный получил необходимую помощь и надлежащее обращение, гарантированное международными обязательствами Украины. При этом украинские военные подчеркивают, что воюют с теми, кто пришел с оружием на украинскую землю, но даже в войне остаются государством, которое уважает право и человеческое достоинство.

