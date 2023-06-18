ВСУ за две недели продвинулись на Авдеевском направлении более чем на километр, – Барабаш

Силы обороны Украины проводят локальные контрнаступательные действия на Авдеевском направлении. Есть определенные успехи – за две недели наши воины продвинулись более чем на километр.

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Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он выступил в эфире телеканала "Мы – Украина" утром в воскресенье, 18 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В целом ситуация на этом участке фронта контролирована, хотя Авдеевка и находится под постоянным огнем со стороны оккупантов. Плотность вражеских обстрелов в последнее время увеличилась.

Барабаш заявил, что у защитников Украины есть "определенные успехи" на север от Авдеевки. Наши воины ведут небольшие позиционные контратаки.

По словам чиновника, любую возможность на контратаку, даже самую небольшую, Силы обороны используют. "Ни одного, даже самого маленького шанса, они не упускают", – заверил он.

Пока что продвижения не видно на карте (например, DeepStateMap), однако за последние две недели наши Герои продвинулись вперед на чуть более одного километра, подчеркнул Барабаш.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украину в очередной раз посетил Говард Баффет – сын инвестора-миллиардера Уоррена Баффета. Известный американский филантроп и фотограф привез гуманитарную помощь в прифронтовую Авдеевку.

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