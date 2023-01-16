ВСУ за неделю уничтожили 7 складов БК оккупантов и 5 их баз: карта

Защитники Украины продолжают уничтожать штабы и склады с боекомплектом войск страны-агрессора России на временно захваченных ими территориях. За прошедшую неделю (с 9 по 16 января) оккупанты потеряли еще семь складов с боекомплектом и пять своих штабов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Там показали карту "демилитаризации" "второй армии мира", которая ежедневно несет огромные потери в Украине.

В частности , "демилитаризация" занеделю состоялась в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях:

– Бахмутский район, Донецкая область – минус БК (10.01);

– Каховский район, Херсонщина – минус база и штаб (09.01, 12.01);

– Херсонский район – минус БК (10.01);

– Генический район, Херсонщина – минус БК и 2 базы (13.01, 14.01);

– Мелитопольский район, Запорожская область – минус 2 БК (11.01, 13.01);

– Пологи (район), Запорожская область – минус БК (13.01);

– Токмак, Запорожская область – минус БК (10.01);

– Бердянский район, Запорожская область – минус база (13.01).

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 15 января потери России на войне у Украины достигли 115 290 человек. Только 14 января Генштаб насчитал 630 "двухсотых" россиян.

А в пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ сообщили, что за сутки украинские морские пехотинцы уничтожили десятки захватчиков и 4 дрона врага. Военные части и подразделения морской пехоты продолжают выполнять задачи командования по отпору путинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили российским оккупантам очередную "демобилизацию". Они одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражескую боевую машину пехоты и ее экипаж.

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