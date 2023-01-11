ВСУ за последние три дня "демилитаризовали" 4 склада с боеприпасами и базу оккупантов
Силы обороны Украины продолжают наносить потери российским оккупационным войскам на разных участках фронта, атакуя тыловые военные объекты врага. За последние три дня наши защитники уничтожили еще четыре склада с боеприпасами армии РФ.
Также было "демилитаризовано" место расположения оккупантов. Об этом сообщили в Telegram-канале "Збройні Сили України. Війна з окупантами" (чтобы посмотреть карту "демилитаризации" врага, доскролльте страницу до конца).
Известно, что наши защитники нанесли потери "второй армии мира" сразу в трех областях: Херсонской, Донецкой и Запорожской:
– Каховский район (Херсонская область) – уничтожена база войск РФ;
– Херсонский район (Херсонская область) – уничтожен склад с боекомплектом врага;
– Бахмутский район (Донецкая область) – уничтожен склад с боекомплектом врага;
– Мелитопольский район (Запорожская область) – уничтожен склад с боекомплектом врага;
– Токмакский район (Запорожская область) – уничтожен склад с боекомплектом врага.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Авдеевском направлении на Донетчине украинские спецназовцы провели успешную демилитаризацию путинской армии и уничтожили 4 БМП и 1 танк врага.
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