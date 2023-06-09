ВСУ за сутки ликвидировали 1010 оккупантов и уничтожили 34 артсистемы врага – Генштаб

Силы обороны в течение 8 июня ликвидировали на фронте 1010 российских оккупантов. В целом на сегодня 213 770 военнослужащих армии страны-агрессора нашли смерть на украинской земле

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Также накануне защитники уничтожили 117 единиц вражеской техники и вооружения. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

В частности, кроме более тысячи путинских захватчиков, воины сожгли 34 артиллерийских системы (всего 3702), 24 боевых бронированных машин (7600) и 10 танков (3901).

В небе было обезврежено 13 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3247), а на земле – четыре РСЗО (599) и четыре средства ПВО (359).

Еще бойцы ВСУ уничтожили 26 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 6410) и две единицы специальной техники (502).

Не изменилось за прошедшие сутки только количество сбитых крылатых ракет (1171), самолетов (314), вертолетов (299) и подбитых кораблей/катеров (18) ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные провели 1522 огневых операций на Таврическом направлении за сутки. Результатом этих действий стала "демилитаризация" трех рот оккупантов и выведение из строя 57 единиц техники врага.

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