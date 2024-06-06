ВСУ за сутки обезвредили 1300 оккупантов, 22 танка и почти полсотни артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны отминусовали уже около 515 000 военнослужащих оккупационной армии РФ. В частности 1300 оккупантов стали "грузом 200/300" накануне.

Также защитники нанесли агрессору огромные потери в вооружении и военной технике, за прошедшие сутки уничтожив 255 единиц. Обновлены данные об этом на 6 июня озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме личного состава захватнического войска, бойцы обезвредили 48 его артиллерийских систем (всех 13 433), 40 боевых бронированных машин (15 076), 22 танка (7828), три РСЗО (1095) и одно средство ПВО (831).

Защитники сбили 41 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всего 10 846), а сожгли 63 единицы автомобильной техники и автоцистерн (18 360), семь – спецтехники (2230).

За время войны ВСУ также уничтожили 2270 крылатых ракет, 357 самолетов, 326 вертолетов, 27 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Силы обороны уничтожили на юге два российских "Панцира". Кроме этих самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов, защитники отминусовали командный пункт оккупантов.

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