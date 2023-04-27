ВСУ за сутки отбили 54 атаки врага, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб

Подразделениями Сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили 54 атаки российских оккупантов, которые наступали на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.

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Страна-агрессор РФ, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории, наносит удары и производит обстрелы по военным и гражданским объектам. О ситуации на фронте сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 27 апреля – 428-е сутки полномасштабной войны.

Накануне враг нанес семь ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность дальнейших российских воздушных атак по всей территории страны остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях агрессор обстрелял населенные пункты Заречье, Блешня, Карповичи, Медведевка, Янжуловка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Коренок, Ходыно, Шпиль, Николаевка – Сумской; Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково, Зеленое – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты продолжают мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил, обстрелял из артиллерии Терны, Торское, Диброву, Белогоровку, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Захватчики также безуспешно наступали в сторону Орехово-Васильевки и Ивановского. От их обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского на Донетчине. Вместе с тем обстрелял Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Водяное, Первомайское, Карловку и Невельское.

На Марьинском направлении ВСУ отбили вражеские атаки возле Марьинки. Российским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили, обстреляли Богоявленку, Новоукраинку, Шахтерское, Пречистовку и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг в обороне. В то же время совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, среди которых Времивка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Береговое – Херсонской, город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены шесть вражеских беспилотников. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два средства противовоздушной обороны и еще два важных военных объекта оккупантов.

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