ВСУ за сутки отбили около 50 атак армии РФ и нанесли семь авиаударов по районам ее сосредоточения – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили около полусотни атак армии РФ, которые та осуществляла на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ныне ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка в Донецкой области.

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Защитники нанесли оккупантам потери, среди прочего совершая авиаудары по районам их сосредоточения и технике. О последних событиях с фронта рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 7 мая – 438-е сутки полномасштабной войны.

Накануне ВС РФ нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Также они совершили 48 авиаударов, 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие. Вероятность дальнейших воздушных атак страны-агрессора остается достаточно высокой по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений территориальной обороны агрессора.

На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ нанесли авиаудары по районам н. п. Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Хреновка, Карповичи, Тимоновичи, Зализный Мост, Леоновка на Черниговщине; Украинское, Ровно, Сопич, Бояро-Лежачи, Волфино на Сумщине; Лемищино, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное, Домашнее на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в сторону Синьковки. Обстрелял Красное Первое, Митрофановку, Новомлынск, Двуречную, Западное, Синьковку, Песчаное, Вишневое и Стельмаховку Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступали в направлении Белогоровки и Спорного, успеха не имели. Артиллерийским обстрелам от них подверглись Макеевка и Невское Луганской области, а также Белогоровка и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в Бахмуте. Накануне враг безуспешно наступал в сторону Богдановки, Ивановского, Предтечино и Нью-Йорка. От его обстрелов пострадали Веселое, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, при этом обстреливали Бердичи, Авдеевку, Северное, Карловку, Нетайлово и Первомайское на Донетчине.

На Марьинском направлении воины ВСУ отбили многочисленные атаки агрессора в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении наступательных действий ВС РФ не фиксировалось, они обстреляли Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают обороняться. Между тем они обстреляли Бурлацкое, Вольное Поле, Новоселку, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Малые Щербаки, Каменское – Запорожской, Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Антоновка и Херсон. Нанесли авиаудары по Веселому и Казацкому на Херсонщине.

Российские оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении Бердянска и Приморска, на местные базы отдыха. Эвакуации подлежат люди, имеющие российские паспорта, прежде всего те, кто согласился на гражданство РФ в первые месяцы оккупации.

Для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим захватчики продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов. Недавно в одном из сел Старобельского района Луганской области они обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся до 70 человек.

Авиация Сил обороны 6 мая нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.

Наши защитники уничтожили семь ударных и восемь разведывательных БПЛА оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения вооружения и военной техники, а также артиллерийское подразделение ВС РФ на огневой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, эвакуация, которую российские оккупанты начали на временно захваченных территориях, происходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично. Захватчики и их приспешники бегут и из Мелитополя.

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