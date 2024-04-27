ВСУ за сутки отразили десятки атак по всей линии фронта: где было горячее всего. Все подробности

Российская террористическая армия продолжает атаковать по всей линии фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 26 апреля произошло 94 боевых столкновения.

Самые активные боевые действия продолжаются на Авдеевском, Новопавловском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 27 апреля.

В течение суток путинские войска нанесли 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершили 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов.

Под авиационными ударами были населенные пункты Волфино Сумской области и город Сумы; Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огурцово, Песчаное, Глушковка и Водяное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка в Луганской области; Терны, Парасковеевка, Часов Яр, Дилиевка, Евгеньевка, Лозоватское, Бердичи, Александрополь, Константиновка, Калиновое, Архангельское, Очеретино, Мемрик, Новобахмутовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Томарино и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спорное, Ивановское и Клещиевка Донецкой областей.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 3 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, радиолокационной станции, складу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, станции РЭС, складу материально-технических средств противника.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупационные войска устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Применил враг ракеты разного типа, включая баллистику, под ударом оказались Днепропетровщина, Львовщина и Ивано-Франковщина.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 апреля российские оккупанты снова атаковали Харьков. Под вражеским огнем оказалось медучреждение, в котором находились более тысячи человек.