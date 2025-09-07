ВСУ за сутки уничтожили два пункта управления оккупантов и шесть районов их сосредоточения – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступление в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить больше территорий. В свою очередь украинские защитники стойко сдерживают натиск захватчиков, нанося врагу значительные потери.

Всего за прошедшие сутки 6 сентября на фронте было зафиксировано 170 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес один ракетный и 71 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 106 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг произвел 5308 обстрелов, в том числе 109 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6125 дронов-камикадзе. Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Отрадокаменка Херсонской области.

В свою очередь за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и два артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес девять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 23 управляемых авиационных бомбы, и совершил 245 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районах Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Купянска и в сторону Новоплатоновки, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Карповка, Колодец, Торское и в сторону Шандриголового, Дерилового.

На Северском направлении Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Серебрянки, Григоровки, Переездного и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении произошло 10 боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Екатериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверевого, Молодецкого.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Шевченко, Камышеваха и в направлении Филиала, Александрограда, Новоселовки, Сосновки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении вражеские войска наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 294 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 104 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит наступательные действия на Покровском направлении. Враг сконцентрировал там значительные силы – до 100 тысяч личного состава.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!