ВСУ задействуют резервы в случае увеличения угрозы со стороны Беларуси: Наев рассказал о ситуации

В настоящее время Вооруженные силы Украины имеют достаточно сил для того, чтобы отреагировать на возможные угрозы со стороны Беларуси. Соотношение украинских и российских сил на северных границах Украины вполне соразмерно для выполнения Украиной "стабилизационных мероприятий".

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В случае повышения угрозы будут задействованы находящиеся в резерве военные части: их немедленно передислоцируют на угрожающие направления. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам Наева, наращивание украинских сил на фоне возможных угроз со стороны Беларуси не нужно.

"В настоящее время соотношение подразделений Вооруженных Сил Украины, входящих в состав наших группировок на севере, к вооруженным силам Российской Федерации, находящимся на территории Республики Беларусь, достаточно для того, чтобы выполнять задачи стабилизационной операции. Именно это мы и делаем", - отметил Наев.

В случае роста угрозы со стороны Беларуси для реагирования будут задействованы подразделения, ныне находящиеся в резерве.

"На случай увеличения угрозы у нас есть соответствующие воинские части в резерве. Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины предусмотрена немедленное их передислоцирование на угрожающие направления", - подчеркнул Наев.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников оценил угрозу Украине со стороны Беларуси. Он убежден, что агрессор готовится к новому наступлению весной, однако вряд ли речь идет о вторжении с территории РБ, ведь движение с севера займет много времени, а ресурсов у России нет.

В то же время Резников прокомментировал новые кадровые перестановки в военном руководстве РФ. Понижение российского генерала Сергея Суровикина и новое "повышение" начальника российского генштаба Валерия Герасимова, по мнению главы украинского оборонного ведомства, стали результатом "конфликта между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и вооруженными силами РФ". Пригожин очень поддерживал Суровикина и беспощадно критиковал армейское командование.