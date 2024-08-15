ВСУ захватили вражескую систему РЭБ 'Волнорез' с документацией в Курской области. Видео

Воины Сил обороны, участвующие в операции на территории Курской области России, затрофеили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Волнорез", который был создан для защиты техники от дронов. Комплекс был найден в заводской упаковке.

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Российскую систему РЭБ захватили вместе с документацией. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook в среду, 14 августа. Он обнародовал соответствующее видео.

Журналист предложил обменять российский "Волнорез" на автомобили и дроны для бойцов Сил обороны.

"Боевое подразделение, которое освобождает Курщину, предлагает на обмен российскую модульную систему РЭБ "Волнорез", предназначенную для установки на боевую технику, в заводской упаковке, со всей документацией. Есть и другие трофеи, не все стоит публиковать. Остро нужны машины, типа пикап, джип, или дроны, чем больше тем лучше. Помощь нужна для дальнейших действий на освобожденных территориях, техника быстро теряется", – написал Бутусов.

Как пишет издание "Милитарный", о появлении у российских оккупационных войск этих систем стало известно осенью 2023 года. "Волнорез" создает вокруг техники купол для защиты от БПЛА. В основном комплекс устанавливается на танки.

РЭБ "Волнорез", как отмечают журналисты, был разработан специально для борьбы с FPV-дронами. Россияне скрывают технические характеристики своего изделия, однако захваченная документация может раскрыть эти детали.

Как сообщал OBOZ.UA, на пока подконтрольных Кремлю территориях в Курской области оккупанты начали копать окопы и строить другие фортификационные сооружения. Для этого привлекают как строителей, так и людей без опыта.

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