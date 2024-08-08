ВСУ зашли в Курскую область всерьез и надолго, враг в ступоре. Интервью с Селезневым

Украинские Силы обороны начали операцию на территории Курской области страны-агрессора России. Пока сложно судить о том, каковы ее масштабы на сегодняшний день и какими они могут быть в ближайшей перспективе. Но с полной уверенностью можно сказать, что враг будет вынужден снижать активность боевых действий, в том числе на востоке нашей страны, а также то, что украинская армия здесь всерьез и надолго, эта операция не будет единственной в своем роде.

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Действия Сил обороны на территории врага загнали вражеские подразделения в приграничье РФ в ступор. Противник вынужден в срочном порядке перебрасывать сюда резервы с других участков фронта, но никто не может гарантировать, что все российские оккупанты, вышедшие из пункта А в пункт В, благополучно достигнут места назначения. Вражеские колонны – слишком "вкусная" цель для украинских защитников.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Американский Институт изучения войны, проанализировав информацию из российских инсайдерских источников, пришел к выводу, что украинские войска зашли на территорию Курской области России на глубину порядка 10 километров. Одновременно Z-каналы сообщают о том, что бои идут в районе поселка Коренево, расположенном в 30 километрах от границы с Украиной. Считаете ли вы, что информации о заходе украинских сил на территорию РФ можно доверять на сто процентов? Если это действительно так, что это де-факто означает?

– Сообщений от официальных лиц в принципе не было, если не считать заявления руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО господина Коваленко. Президент намекнул о том, что есть определенные новости от генерала Сырского, но подробности обещал сообщить позже. И это все, что мы знаем о событиях на территории Курской области с украинской стороны.

Безусловно, мы читаем Z-паблики и российских военкоров. Следует ли доверять этим сообщениям на сто процентов? Разумеется, нет. Российские пропагандисты брешут всякий раз, как только открывают рот. Поэтому требуется самая тщательная верификация таких сообщений.

Но что мы имеем? Фактически на территории Суджанского района происходят боевые действия, причем ареал этих действий разрастается. Я видел сообщения в открытых источниках информации о том, что порядка 150 км территории Курской области находится под контролем украинских Сил обороны.

– Речь о Силах обороны или о других подразделениях, например, о российских добровольцах в составе ВСУ?

– Я думаю, что все же следует говорить в контексте Сил обороны, потому как если бы там действовал легион "Свобода России" и иные добровольческие подразделения, в составе которых находятся граждане РФ, эта история уже была бы медийно подсвечена.

Какая цель? Нынешняя война – это в первую очередь противостояние ресурсов. Нам известно, что российская армия в течение мая, июня и июля на территории трех областей, которые граничат с Украиной – Брянской, Курской и Белгородской, – сосредоточила группировку войск в количестве 70-75 тысяч личного состава. Причем львиная часть, порядка 55 тысяч, была сосредоточена либо в Белгородской области, либо была задействована в боевых действиях на севере Харьковской области.

И это очевидно, потому что именно там происходил основной накал боевых действий. Задачи, которые ставились российским руководством частям и подразделениям 6-й армии, 44-го армейского корпуса ленинградского военного округа, 155-й бригаде морской пехоты, 2-й бригаде спецназа и другим – фактически не были выполнены. Поэтому львиная часть сил и средств группировки войск российской армии "Север" была сосредоточена для выполнения задач в Харьковской области.

В приграничье Брянской и Курской областей находились срочники и подразделения территориальной обороны. Насколько они были эффективными в противостоянии Силам обороны, мы имели возможность убедиться в течение последних трех суток.

У россиян в Курской области возможностей немного. Сейчас они в спешном порядке вынуждены перебрасывать ресурсы, так как свободных у них нет. Фактически они бросили в огонь войны все имеющиеся силы и средства. Практически боевые действия они ведут с середины октября прошлого года, соответственно, они уже задействовали все, что на тот момент накопили, в том числе стратегические резервы, чтобы достичь результатов, пользуясь окном возможностей из-за действий американского Конгресса.

Сейчас российская армия пошла ва-банк, бросив все имеющиеся ресурсы, и тут украинская армия начинает свои мероприятия, направленные на создание буферной зоны на территории Курской области. И российский генералитет столкнулся с проблемой: где брать те самые ресурсы, если все, что у них есть, уже задействовано. Только оголять иные участки фронта, где есть сосредоточение сил и средств, но это подразумевает ослабление давления российской армии там, где им казалось, что они будут иметь колоссальный успех.

Ведь если оголять участки фронта, где они имеют ограниченное количество ресурсов, есть риск того, что украинская разведка может это отследить и ударить именно там.

Поэтому у россиян сейчас крайне сложная ситуация. Необходимо в сжатые сроки переместить достаточное количество сил и средств, чтобы блокировать действия украинских Сил обороны на территории Суджанского района Курской области плюс не потерять эти силы и средства во время перемещения, поскольку колонна на марше – весьма вкусная, сочная цель для украинских артиллеристов и операторов FPV-дронов. Возможно, даже для украинской авиации. Поэтому это задача со звездочкой.

– О какой именно глубине захода на территорию РФ может идти речь?

– Мы не знаем, какой масштаб мероприятий ожидает Россию в рамках действий украинских Сил обороны. Кто может ручаться, что заход на территорию Курской области будет единичным случаем? Кто может полностью гарантировать, что на иных участках российско-украинской границы не случится нечто подобное? Никто.

– Как эта операция Сил обороны может сказаться на ситуации на фронте, в частности, на востоке нашей страны?

– Очевидно, что такая ситуация призвана в первую очередь ослабить вражеское давление на тех участках фронта, где для нас складывается крайне сложная ситуация. Прежде всего это восточный фас фронта в направлении на Торецк, Покровск и Часов Яр.

Вполне возможно, что эта опция давления на оккупационную армию в районе Курской области уже дает свои результаты. К примеру, в отчете Генштаба говорится о том, что интенсивность боевых действий несколько снизилась. Не настолько, как нам бы хотелось, не кратное уменьшение, но на несколько десятков боестолкновений за минувшие сутки на определенных участках стало меньше, нежели 1-3 суток тому назад.

То есть фактически такие асимметричные действия дают нам результат.

– Какой могла быть подготовка Сил обороны к операции на территории России?

– Безусловно, перед тем как проводить такие мероприятия, украинская армия проводила тщательную разведку и доразведку местности, оценивала качественный и количественный состав российской армии, действующей в российском приграничье, и ударила в тот самый момент, когда противник был наиболее слаб.

Это был хороший ход, который привел российскую армию на этом участке фронта в состояние ступора.

– Как события могут развиваться дальше?

– Возможно, в течение короткого времени, 1-2 недель, противник сможет накопить достаточное количество средств, чтобы купировать наступление украинской армии в Суджанском районе, но каких результатов за эти две недели смогут достичь украинские Силы обороны, вряд ли кто-то рискнет прогнозировать.

– Допускаете ли вы, что Силы обороны могут продвинуться достаточно далеко, чтобы взять под контроль объекты критической инфраструктуры РФ?

– Я не думаю, что украинская армия будет стремиться взять под контроль Курскую атомную станцию в Курчатовском районе. Расстояние достаточно велико, 90 километров. Российская авиация имеет достаточно серьезную компоненту, соответственно, наносит авиационные удары. Да, Силы обороны тщательно готовились к этим мероприятиям, поэтому комплект сил и средств тактического уровня у нас имеется. Россиянам крайне сложно использовать свою авиацию безнаказанно – они несут потери.

Поэтому очевидно, что для того, чтобы создавать возможности продвижения в направлении Курска, нам необходимы огромные силы и средства. Сколько их находится у нас в резерве? Генштаб ВСУ об этом не сообщает. Российские Z-паблики говорят о том, что как минимум одна бригада сейчас непосредственно задействована на территории Курской области, и еще три находятся в резерве. Так это или нет? Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Что дальше? Думаю, в настоящее время российская армия вынуждена оперативно рефлексировать на те процессы, которые происходят в Курской области. Но очевидно, что это не разовая информационно-силовая акция. Наши войска, зашедшие на территорию Курской области, начинают окапываться, создавать инженерные фортификации, подтягивать тылы, средства ГСМ, соответствующие обозы, материально-технические средства, организовывать эвакуацию поврежденной техники и так далее.

То есть наши зашли в Курскую область всерьез и надолго. Поэтому я думаю, что динамика на этом участке фронта будет определяться количеством ресурсов, которые противник сможет выделить для реализации планов блокирования Сил обороны. Но с учетом того, что у противника ограниченные возможности, кто знает, откуда враг снимет эти ресурсы и к каким последствиям это может привести.

Вполне возможно, что там, где противник оставит пустые рубежи и позиции на временно оккупированных территориях Украины, придет в движение уже украинская армия с целью деоккупации наших территорий.