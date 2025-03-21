'Всю свою жизнь работал на родной земле': в Черкасской области попрощались с воином, погибшим в боях у Покровска. Фото

В Черкасской области провели в последний путь украинского воина Сергея Самофалова. Он погиб 12 марта во время выполнения боевого задания вблизи Покровска Донецкой области.

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Кортеж с телом Героя 19 марта прошел через центр города Чигирин, а чин прощания состоялся в храме святых апостолов Петра и Павла. После этого воина похоронили в его родном селе Стецивка. Об этом сообщили в Чигиринском городском территориальном обществе.

"Наше общество с болью в сердце провело последним путем преданного сына Украины, солдата Самофала Сергея Владимировича", – говорится в сообщении.

Сергей родился 25 апреля 1975 года в селе Стецивка, где сделал первые шаги, получил образование в местной школе и познал радость детства. Впоследствии он учился на тракториста.

"Всю свою жизнь работал на родной земле, прилагая руки к ее благосостоянию", — рассказали о погибшем воине.

После начала полномасштабного российского вторжения мужчина не мог стоять в стороне. 1 июля 2024 он присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, получив должность стрелка 1-го штурмового специализированного отделения 1-го штурмового специализированного взвода 6-й штурмовой специализированной роты воинской части А4848. Защитник отважно боролся против русских оккупантов, выполняя свой долг перед Родиной.

"К сожалению, 12 марта 2025 года во время выполнения боевого задания Сергей погиб вблизи Покровска Донецкой области. Его жизнь оборвалась на поле боя, но память о нем будет жить вечно", — отметили местные власти.

Сергея помнят как человека слова и доброго нрава, надежного друга и любящего брата, мужественного, смелого Героя и преданного сына своей земли. Он будет навсегда жить в сердцах родных, друзей и собратьев.

Вечная слава и светлая память тебе, Сергей! Герои не погибают!

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, солдат Павел Кухарский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июля 2024 года.

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