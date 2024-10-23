Строить укрепления на границе стало легче: спикер ГПСУ Андрей Демченко – о последствиях операции ВСУ на Курщине и ситуации с бегством уклонистов

Вот уже две недели россияне усиливают попытки оттеснить Силы обороны Украины в Курской области обратно к границе. О том, как повлиял на ее укрепление заход украинских Вооруженных сил на территорию РФ, насколько крепкие наши рубежи и о многом другом, OBOZ.UA рассказывает спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Строить укрепления по линии границы стало легче

– Какая сейчас ситуация на границе с Россией?

– Страна-террорист продолжает ежедневно обстреливать и Черниговскую, и Сумскую, и Харьковскую области. Сейчас большинство обстрелов приходится на Сумскую область. На этом направлении враг для нанесения ударов активно применяет авиацию. Но в целом подавляющее большинство обстрелов производится с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

В Сумской области вдоль границы враг прицельно бьет по населенным пунктам, он не разделяет наших граждан на мирных или военных. Россия просто фактически подтверждает свой статус страны-террориста.

– А что у нас происходит на границе с Беларусью?

– За последний период обстановка там не претерпевала никаких изменений. Мы полностью контролируем всю границу с Беларусью, от Волыни до Черниговщины. Продолжаем наращивать по линии границы наши возможности в инженерном, фортификационном отношении – чтобы не допустить проезда техники, если будут какие-то моменты и ситуация изменится. Но за происходящим по ту сторону, вглубь территории Беларуси, активно следят подразделения разведки: для того, чтобы понимать, насколько ситуация может изменяться.

– Почему вдоль границы не происходит строительство оборонительных рубежей? Агрессор ведь смог построить в Запорожской области так называемую "линию Суровикина", которая сорвала наше контрнаступление в 2023 году. И линия была сделана буквально под носом Сил обороны Украины. Что нам мешает создать что-то аналогичное на линии соприкосновения?

– Относительно оборонно-фортификационных сооружений до 24 февраля 2024 года это, скажем так, не относилось к Государственной пограничной службе. Мы обеспечивали инженерное обустройство границы: противотранспортные рвы, заграждения, контрольно-следовую полосу, системы видеонаблюдения.

Вы поймете, что до 24 февраля охрана границы – это было пресечение незаконного перехода границы, ввоза товаров, патрулирование границы пограничными нарядами, отдельными группами реагирования. Оборона – это уже совсем другая ситуация. Насчет оборонно-фортификационных сооружений – этот вопрос больше могут прояснить Вооруженные силы Украины и органы местной власти.

У каждой составляющей государства есть своя ответственность. Пограничники – это защита границы. Оборона страны возлагается на Вооруженные силы. Но, отмечу, что пограничники первыми приняли бой по всей протяженности границы. Первым погибшим среди военнослужащих Сил обороны Украины в начале полномасштабной войны был пограничник на Луганщине. Сейчас пограничные подразделения – это неотъемлемая составляющая Сил оборони Украины, которые наравне с другими украинскими воинами воюют на линии фронта и на других сложных направлениях.

Возвращаясь к теме строительства фортификационных сооружений по всей протяженности границы с Россией, скажу, что пока ведутся столь активные боевые действия, строить укрепления непосредственно по линии границы невозможно. Любая инженерная группа, которая появляется на границе, подвергается обстрелам со стороны врага.

Но сейчас, после того как Силы обороны Украины вошли на территорию Курской области, образовалась определенная "зона безопасности". И сейчас там строить укрепления непосредственно по линии границы стало гораздо легче.

Военнообязанных мужчин-беженцев стало меньше на 20%

– Какая сейчас ситуация с беженцами – с выездом из Украины за рубеж женщин с детьми. Какие тенденции?

– Если проанализировать ситуацию с 24 февраля 2022 года, то динамика пересечения границы, конечно, сейчас иная. В начале полномасштабной войны преимущественно происходил выезд из Украины – женщины, дети, пожилые люди и иностранцы. Но на данный момент все, кто хотел выехать, уже давно уехали, многие же, наоборот, возвращаются.

Если проанализировать 2023 год и 9 месяцев текущего года, то значительного преимущества на выезд из Украины, а также значительного преимущества на въезд в Украину не отмечается. Фактически пассажиропоток колеблется 50 на 50, при этом его 85% составляют граждане Украины.

Стоит отметить, что женщин ограничение на выезд может касаться, если они занимают определенные должности на государственной службе – народные депутаты, руководители министерств, ведомств и другие высокие должности в государственных структурах. Такие лица могут выехать за границу только в служебные командировки.

– Как обстоят дела с бегством военнообязанных мужчин за границу?

– Попытки незаконного пересечения границы продолжаются, нарушителей мы задерживаем ежедневно. Наибольшее количество нарушителей задерживали в первые месяцы действия военного положения. В дальнейшем была тенденция к уменьшению. На попытки незаконного пересечения границы довольно сильно влияют погодные условия. Когда они благоприятные – весна, лето, то количество будет увеличиваться. Когда идет похолодание, дожди, снег – то, соответственно, уменьшается.

За последние месяцы мы видим тенденцию к уменьшению. Если, например, сравнить август-сентябрь с июлем (в этом месяце наибольшее количество попыток незаконно перейти границу), то количество нарушителей уменьшилось на 20%.

– В среднем в месяц сколько таких нарушителей?

– Это закрытая информация.

– Зимой, когда на речках лед, наверное, проще границу перейти, чем вплавь. Насколько я помню, Остап Бендер пытался пойти в Румынию как раз в холодное время года.

– Почему вы считаете, что эти реки замерзают? Тиса – горная река, она не замерзает. Возможно, на отдельных участках есть какой-то крохотный лед, но это опять же еще больший риск для жизни. Днестр тоже не особо замерзает.

Попыток использования поддельных документов стало меньше

– В каких местах украинские военнообязанные чаще всего пытаются незаконно перейти границу?

– Подавляющее большинство нарушителей пытается пройти по "зеленому" участку границы, подальше от пунктов пропуска. Если брать отрезки границ, то и раньше, и сейчас больше всего таких попыток на границе с Румынией и Молдовой. На других участках (Венгрия, Словакия, Польша) таких случаев гораздо меньше, чем на предыдущих двух. Впрочем, тут следует понимать, что граница с Молдовой и Румынией имеет гораздо большую протяженность, чем три других направления.

Но попытки незаконного пересечения границы фиксируются и на пунктах пропуска. Там пытаются использовать поддельные документы или фальсифицировать условия выезда. Например, когда мужчины фиктивно, за деньги, женятся на женщинах, у которых есть инвалидность. Или, опять же, подделка документов. Это особенно касается военно-учетных документов, документов об инвалидности, документов о том, что мужчина – многодетный отец.

Сейчас количество попыток использования поддельных документов снизилось. Пограничники имеют доступ к системе "Оберіг", с мая обязательным условием пересечения границы для мужчин является наличие военно-учетного документа.

– Сколько украинцев, из тех, кто имеет на это право, пересекают границу в месяц?

– Вот возьмем недавние месяцы. Август. В общей сложности пересечение границы на въезд и на выезд было на уровне 4 млн человек. Но это летний период, там всегда больше. В сентябре количество пересечений границы было уже на уровне 3 млн человек. Вообще май, июнь – это увеличение пассажиропотока на выезд из Украины, с июля преобладает въезд.

– С ноября вступают в силу изменения при въезде в ЕС – сканирование личности, отпечатков пальцев, заработает автоматизированная система EES. Насколько эти изменения облегчат или усложнят нашим гражданам процесс пересечения границы?

– Учитывая, что в ЕС появятся дополнительные условия пересечения границы (в том числе снятие биометрических данных в пунктах пропуска), Министерство иностранных дел Украины информировало о том, что эти действия, в принципе, не должны сильно повлиять на время прохождения контрольных процедур. А то, что будет происходить в Европейском Союзе, на контрольные процедуры в украинских пунктах пропуска никак не повлияет.