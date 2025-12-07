'Вы хотите, чтобы я был честным? Это л*йно': украинские военные прокомментировали The Guardian мирный план Трампа

Украинские пехотинцы поделились довольно мрачными мыслями о ситуации на фронте и прогнозом относительно мирного плана президента США Дональда Трампа. Военных в основном возмущает предложение главы Белого дома.

Об этом они рассказали в интервью британской газете The Guardian. Военные заявили, что вариант этого соглашения является неприемлемым.

Мнение ВСУ о мирном плане Трампа о мирном плане Трампа

Соглашение предусматривало передачу всей Донецкой области, отказ от оккупированных территорий и окончательное "нет" вступлению в НАТО. Украинская сторона этот план назвала фактической капитуляцией, а обновленный вариант документа в Москве отвергли.

"Вы хотите, чтобы я был честным? Это л*йно", – резко прокомментировал сержант ВСУ по имени Андрей.

Бойцы отмечают, что после всех жертв Украина не может согласиться на невыгодный для себя мир.

"У нас в Украине есть поговорка: если ты пустишь кота под стол, он появится на столе. То же касается и Путина", – говорит военнослужащий Богдан.

Если Украина откажется бороться, именно пехота первой заплатит за это жизнями. Но пока они держат позиции, выбор для них очевиден.

Отвечая на вопрос,готовы ли они рисковать своей жизнью в течение еще 60 дней на позициях, Богдан ответил: "Какой у нас есть выбор?".

Напомним, ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в вопросе мирного урегулирования войны России и Украины остаются две нерешенные проблемы: принадлежность Запорожской АЭС и и.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры обеспокоены возможными уступками Украины в переговорах о восточных регионах, и пытаются убедить Владимира Зеленского не соглашаться ни на какие решения без надежных гарантий безопасности от США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!