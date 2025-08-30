Вы – символ несокрушимости: Воздушные силы ВСУ в День авиации показали мощное видео боевой работы

Командующий Воздушных сил ВСУ Анатолий Кривоножко поздравил защитников украинского неба с Днем авиации Украины. Он поблагодарил военных за преданность и героизм, отметив, что благодаря их стальной выдержке и отваге украинцы могут жить, работать и развивать страну.

К празднику пресс-служба Воздушных сил обнародовала видео боевой работы пилотов украинской авиации. На редких кадрах видно, как они выполняют задачи в различных погодных условиях днем и ночью.

"Уважаемые авиаторы – летчики, штурманы, инженеры, связисты, офицеры боевого управления и все, кто стоит на страже украинского неба. Вы – надежная опора в защите нашего государства", – заявил Кривоножко.

Благодаря стальной выдержке украинских авиаторов, их отваге и профессионализму миллионы украинцев могут жить, работать и развивать свою страну, добавил командующий.

"Ваше мужество, стойкость и самопожертвование спасают жизни, вселяют уверенность в сердца украинцев. Вы – гордость нации и символ несокрушимости украинского народа. Спасибо за преданность и героизм! С Днем авиации Украины!" – говорится в заметке.

Дополняется...