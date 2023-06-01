'Выбегали из домов в белье': россиянки пожаловались на 'бомбардировку' Шебекино и заявили, что это 'ломает психику'. Видео

Ранее россияне молча наблюдали за тем, как их террористическое государство регулярно обстреливало мирные города Украины и убивало гражданских. Однако как только боевые действия затронули непосредственно их территорию, они начали жаловаться на так называемые "атаки со стороны Украины".

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Жители России начали понимать, что все уже давно идет не по плану. Так, в Интернете начали массово появляться жалобы людей, проживающих в приграничной Белгородской области РФ. Россияне рассказывают, что страдают от постоянных обстрелов и не могут жить полноценной жизнью (чтобы увидеть видео, доскролльте новость до конца).

На одном из видео 18-летняя жительница Шебекино рассказывает, что не может полноценно учиться и жить под постоянными обстрелами. Россиянка утверждает, что не раз сама попадала под обстрелы и видела, как люди в панике выбегали из дома буквально в нижнем белье и бежали к укрытиям.

"Мне страшно осознавать, что дети в 7 лет знают что такое "Солнцепек" и "Грады". Эта ситуация буквально ломает психику наших детей. У народа не выдерживают нервы. Женщины плачут практически каждый раз. Я хочу жить так же, как живут другие города России", – жалуется россиянка.

На другом видео жительница Шебекино в отчаянии рассказывает, что город якобы разбомбили украинские силы.

"Город очень разбомбленный. Мы выехали буквально с несколькими пакетами. Такая ситуация наверняка у многих жителей", – рассказывает россиянка.

В то же время, бойцы российского добровольческого корпуса отмечают, что скоро достигнут окраины Шебекино. Они также просят местных жителей оставаться в домах и подчеркивают, что мирным жителям ничего не угрожает.

Отметим, что в России пытаются и дальше создавать "красивую картинку", поэтому официальные СМИ страны-террориста ввели модерацию относительно названия населенного пункта Шебекино, чтобы содержащие это название посты скрывались от общего просмотра.

Такая форма цензуры появилась в российской социальной сети "Вконтакте". Пользователи, чтобы обойти блокировку, пишут название Шебекино латиницей, с опечатками и пробелами.

Напомним, что в России заявили об обстреле населенного пункта Шебекино в Белгородской области. Один из прилетов якобы зафиксирован у ледовой арены "Айсберг".

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты эпически оконфузились, рассказывая о "хлопке" в Белгородской области. Пропагандист пожаловался на обстрел города Шебекино, однако не смог правильно произнести название населенного пункта.

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