"Выбрали наиболее легкий путь": эксперт объяснил, почему Польша не сбила российскую ракету в своем небе

Противовоздушная оборона Польши решила не сбивать российскую ракету, которая в ночь на 24 марта нарушила воздушное пространство страны, а просто наблюдать за ней – тем самым выбрав "наиболее легкий путь". Военные могли бы поразить цель в случае, если бы ракета сбилась с курса или целенаправленно летела вглубь польской территории.

Таким мнением в комментарии OBOZ.UA поделился военно-политический обозреватель Игорь Левченко. Он указал на то, что ракеты РФ не в первый раз залетают на территорию Польши, которая, кстати, является членом НАТО.

Украинцам, конечно, хотелось бы, чтобы реакция руководства Польши (как и руководства Североатлантического альянса) была бы "более активной, агрессивной и действенной".

"Почему в предыдущие разы поляки начали поднимать боевую авиацию? Потому что здесь есть два варианта, если ракета к ним залетает. Если она прямо там, грубо говоря, сбилась с курса, потеряла ориентировку, сломалась и летит черт знает куда. То есть полетела куда-то в глубину польской территории. Или это делается намеренно, она и должна была куда-то лететь – это один вариант. В принципе, для них самих важно такие ракеты сбивать", – сказал эксперт.

Второй вариант – как во время атаки 24 марта – это когда цель нарушила польское воздушное пространство, но ПВО и радиоэлектронным средствам видно, что ракета разворачивается обратно в Украину. Поляки, по словам Левченко, поняли, что "это не их дело".

"Они просто в этой ситуации выбрали наиболее легкий для себя путь – ничего не делать, а наблюдать. Потому это именно так и произошло", – отметил военно-политический обозреватель.

Он считает, что Украине нужно максимально использовать эту ситуацию и требовать от союзников предоставления новых систем ПВО, увеличения количество Patriot или SAMP/T.

"Потому что мы видим, что сегодня (25 марта. – Ред.) был удар баллистическими ракетами по Киеву и в принципе ракеты были сбиты. Конечно, это комплекс Patriot сработал, но такие комплексы желательно, чтобы они прикрывали все крупные города, критические объекты инфраструктуры. Например, мы знаем, что во Львовской области удары наносились по объектам "Нефтегаза", подземным газохранилищам... Это впервые, насколько я понимаю, происходило именно по такой инфраструктуре – притом они очень хотели поразить ее, потому что наносили удары "Кинжалами". Поэтому желательно, чтобы такой объект был прикрыт комплексом типа Patriot. Поэтому нужно правильно использовать этот момент в политических, дипломатических и других целях", – объяснил Левченко.

По его мнению, для РФ, возможно, будут дипломатические последствия. Также есть вероятность, что поляки подтянут к украинской границе больше ПВО. Однако "Запад будет пытаться любыми силами избегать вхождения в прямой конфликт с Кремлем".

"Рассчитывать на то, что их ответ будет каким-то таким действенным, агрессивным – пока нет таких предпосылок", – уверен эксперт. Может быть, ситуация поменяется, если российская ракета нанесет ущерб на территории Польши. Однако Варшава не начнет наносить удары по Москве. "Максимально, что они могут сейчас делать – это усиливать нас. Надо постоянно настаивать на этом и эту тему активно использовать. Россияне, опять же, возможно, дали нам очередной козырь и очередной довод в диалоге с Западом по усилению нашей системы ПВО", – заявил Левченко.

Как писал OBOZ.UA:

– 24 марта в 5:23 утра одна из крылатых ракет, выпущенная ночью авиацией дальнего радиуса действия Российской Федерации, нарушила польское воздушное пространство. Это подтвердили военные страны-соседки Украины. В Варшаве рассказали, что объект влетел в польское пространство на высоте села Осердов (Люблинское воеводство) и находился там в течение 39 секунд.

– В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что ракету решили не сбивать ее из-за риска падения обломков. Кроме того, оценка траектории, скорости и высоты полета показала, что ракета покинет территорию Польши и вернется в Украину.

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