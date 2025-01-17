Выдавал себя за женщину для конспирации: СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Одессе. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который выдавал себя за девушку. Предатель корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе.

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Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале. Мужчина, одетый в женскую одежду, фотографировал военные объекты и передавал их координаты врагу.

"По материалам дела, фигурантом оказался 26-летний местный безработный, которого враг завербовал через Телеграм-каналы по поиску "легких" заработков. Для конспирации агент отрастил длинные волосы и выдавал себя за девушку", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, россияне планировали нанести удары по военным и стратегическим объектам в портовом городе Измаил, в том числе по базам Вооруженных сил Украины, Службе безопасности и пограничникам. Полученную информацию российские оккупанты намеревались использовать для организации очередной серии воздушных атак на территории Одесской области.

Сотрудникам СБУ заблаговременно удалось выявить и нейтрализовать угрозу. Агент был разоблачен, его преступная деятельность задокументирована, а сам он задержан по месту жительства. Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Задержанному сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. За совершенное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Киеве четырех злоумышленников, которые по заказу российских спецслужб поджигали военные авто и релейные шкафы "Укрзализниці" на территории столицы. Задержанным выдвинуты подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Судом им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали агентку РФ, которая готовила двойной теракт в Одесской области. Женщина планировала совершить подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом автомобиля одновременно. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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