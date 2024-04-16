Выдавал себя за водителя такси: СБУ задержала агента РФ, который наводил дроны на локации Сил обороны и причастен к покушению на чиновника. Фото

В Херсонской области задержали российского агента, который работал на врага в регионе под видом водителя такси. Злоумышленник наводил российские дроны на локации украинских военных и руководства областной военной администрации.

За совершенные преступления мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, агент военной разведки РФ под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами в Херсонской области. Злоумышленник ездил по городу на собственном автомобиле, в котором установил скрытый видеорегистратор.

Также в СБУ выяснили, что вражеский агент пытался получать нужные оккупантам сведения, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами. Полученную информацию фигурант передавал оккупантам для подготовки прицельных ударов по городу с применением артиллерии и дронов-камикадзе.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила планы агрессора и сорвала их выполнение. Также были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности украинских военных и чиновников областной администрации.

В ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОВА. Следствие установило, что именно по координатам и подсказкам агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном.

Беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство с главой ОВА. Благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован.

Задержанным агентом РФ оказался 55-летний местный житель, который дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого. Им, в свою очередь, оказался бывший местный житель, который после полномасштабного вторжения сбежал в Россию и начал работать на военную разведку страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель СБУ Василий Малюк 12 апреля во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте заявил, что спецслужба предотвратила покушение на Прокудина. По словам Малюка, был задержан местный житель, который по заданию ФСБ на месте корректировал вражеский FPV-дрон для удара по авто чиновника.

После этого Прокудин прокомментировал покушение на свою жизнь. В частности, он сказал, что это уже не первый случай, однако он осознавал опасность, когда соглашался на должность.

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