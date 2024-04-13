'Не первый случай': Прокудин прокомментировал покушение на его жизнь

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин прокомментировал покушение на свою жизнь. В частности, он указал, что это уже не первый случай, однако он осознавал опасность, когда соглашался на должность.

Соответствующее видеообращение Прокудин обнародовал в официальном Telegram-канале. В частности, он отметил, что с утра получил много обращений от СМИ с просьбой прокомментировать информацию о попытке покушения.

"Да, это действительно правда. И, к сожалению, это далеко не первая и, пожалуй, не последняя попытка. Почему я об этом не рассказывал – я знал, на что иду, когда согласился работать в прифронтовом регионе", – сказал Прокудин.

Он добавил, что каждый день на Херсонщине от российских атак погибают и страдают гражданские люди.

"Оккупанты прицельно охотятся и обстреливают мирное население из беспилотников. Я такой же человек, как и другие. Хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за проведенную операцию. Самое главное – разоблачен еще один коллаборант, предавший Украину", – сказал руководитель Херсонщины.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель СБУ Василий Малюк 12 апреля во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте заявил, что спецслужба предотвратила покушение на Прокудина. По словам Малюка, был задержан местный житель, который по заданию ФСБ на месте корректировал вражеский FPV-дрон для удара по авто чиновника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!