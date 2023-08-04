Успешная атака морских дронов СБУ совместно с ВМС российского десантного корабля в Новороссийской бухте – выдающаяся операция украинской спецслужбы, которая серьезно меняет обстановку в Черном море. Несмотря на усиленные меры охраны своей крупнейшей военно-морской базы и крупнейшего торгового порта ВМФ России, как оказалось, не способен защититься от атак украинских морских дронов.

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Дрони продемонстрували видатні технічні характеристики: щоб планувати атаку по Новоросійську та по Кримському мосту треба дрон з запасом ходу понад 1000 км, та високу якість системи управління. Тобто Україна може атакувати будь-який російський об'єкт на Чорному морі. І тепер Росія має зосереджувати ще більше сил для оборони своїх портів та кораблів, витрачати величезні ресурси.

Все це зроблено буквально з нуля, адже до початку російського вторгнення такі види озброєння Україна не розробляла.

Росія ударами по портах та судах в українських водах фактично заблокувала морську торгівлю України, краде та вивозить українське зерно та метал, і тепер у України з'явились довгі руки, щоб симетрично відповідати морській торгівлі окупантів, щоб обмежувати морські перевезення так само, як зробили окупанти.

Російська морська торгівля – це законна ціль для українських ударів помсти.

Причому не тільки у Чорному морі, але й далеко за межами Чорного моря.

Російські кораблі та суда вже ніде не можуть почуватись у безпеці.